В Сомали при взрыве автомобиля погибли 40 человек

При взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли по меньше мере 40 человек. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Взрыв произошел возле популярного отеля Safari. Большая часть погибших — мирные жители, находившиеся в этот момент на улице. Правоохранительные органы на настоящий момент оцепили место взрыва.

Как уточняет Reuters, вскоре после взрыва у отеля еще одна заминированая машина взорвалась в городском районе Мадина. Жертвами второго взрыва стали по меньшей мере два человека.

Ни одна террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы. В то же время, по сообщениям местных властей, правоохранительные органы уже задержали человека, подозреваемого в причастности к взрывам.

В конце июля при взрыве в Могадишо погибли более шесть человек. Заминированный автомобиль взорвался на оживленной торговой улице города.

В Сомали де-факто отсутствует центральная власть, в стране продолжается гражданский конфликт. Признанное ООН правительство страны контролирует столицу — Могадишо — и прилегающие районы благодаря помощи войск Африканского союза. Остальная часть страны разделена между племенными и исламистскими группировками, а также непризнанными государственными образованиями, крупнейшими из которых являются Пунтленд и Сомалиленд. Активность в стране проявляет террористическая группировка «Аш-шабаб» (запрещена в России).