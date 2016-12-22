При аварии свадебного кортежа на Кубани погиб один человек

В Крымском районе Краснодарского края попал в аварию свадебный кортеж. В результате один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе регионального МВД.
Авария произошла утром в субботу, 14 октября. «Мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь в составе свадебного кортежа, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2106 под управлением мужчины 1974 года рождения», — сообщили в полиции. После столкновения Lada Priora резко изменила направление движения и врезалась по касательной в ВАЗ 21074,
Водитель ВАЗ 2106 скончался на месте. Еще шесть человек, в том числе годовалый ребенок, были госпитализированы в районную больницу. Следователи возбудили уголовное дело по ст. ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В Пензенской области в конце сентября четыре человека погибли в ДТП. В легковом автомобиле ехала семья, направлявшаяся на свадьбу. Их машина столкнулась с грузовиком.