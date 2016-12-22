Титов обвинил Россельхознадзор в срыве посадки новых виноградников

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая на Всероссийском саммите виноделов, заявил в присутствии министра сельского хозяйства Александра Ткачева, что посадка новых виноградников под угрозой из-за действий ведомства. Как пояснил основатель «Абрау Дюрсо», Россельхознадзор ввел запрет на ввоз саженцев винограда из-за заболевания «золотистое увядание», передает корреспондент РБК.

«Сегодня под угрозой следующий сезон весенний по высадке [саженцев].

Потому что очень серьезная болезнь, которую мы, правда, никогда не видели — золотистое увядание», — иронизировал в своем обращении к министру Титов. «При этом Россельхознадзор обнаружил заболевание в лозе, которой еще нет. Поставщик еще не высаживал ее и не начал выполнять заказ, поэтому претензии ведомства нас смущают», — добавил он.

Данное заболевание никак не регулируется в Европе и не препятствует высадке саженцев, уверяет Титов.

В Россельхознадзоре РБК пояснили, что речь идет о посадочном материале из Сербии, а заявления Титова назвали «недальновидными».

«Сегодня государство выделяет на развитие виноградарства серьезное финансирование. Задача Россельхознадзора — обеспечить фитосанитарное благополучие новых насаждений. Поэтому позицию господина Титова в этом отношении нельзя считать дальновидной и профессиональной», — сказала РБК представитель ведомства Юлия Мелано.

Она подчеркнула также, что ввоз в страну зараженных саженцев запрещен по закону. «Интенсивное развитие инфекции (бактериальное увядание винограда) на очень восприимчивых сортах приводит к значительным потерям урожая — 70% и больше. В дальнейшем зараженные виноградники вырождаются и гибнут. Кроме того, это заболевание быстро распространяется», — подчеркнула Мелано. По словам Мелано, в настоящее время запущен ввоз саженцев только с одного сербского предприятия — AGROEXIM, ограничений на ввоз саженцев с предприятий других стран нет.