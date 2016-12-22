Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте

Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина обжаловала решение о домашнем аресте бизнесмена и просит суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн руб. Об этом РБК сообщил адвокат Костыгина Константин Добрынин.

По словам адвоката, апелляционная жалоба была подана 13 октября.

«Принятое решение суда является незаконным и необоснованным. В ходе процесса был нарушен ряд статей УПК (уголовно-процессуального кодекса. — РБК). Во-первых, следователем представлены, а судами изучены не все материалы. Во-вторых, довод о том что, Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны», — заявил Добрынин.

По мнению защиты бизнесмена, эти нарушения свидетельствуют о «предвзятости суда и занятии им позиции обвинения» для обеспечения интересов следствия. Добрынин добавил, что Сбербанк, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело, «не может определиться»: то ли кредитная организация «хочет переговоров о реструктуризации, то ли хочет войны в судах».

​В среду, 11 октября, Дмитрию Костыгину как акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства и являющейся учредителем НАО «Юлмарт», предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. ​159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Костыгин заявил журналистам, что своей вины не признает.

По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», 24 марта 2016 года договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», считает следствие. В итоге после получения банковского финансирования «обвиняемый распорядился [им] по своему усмотрению».

Защита бизнесмена настаивает, что нарушений при сделке не было. Предусмотренное законом наказание за мошенничество в сфере кредитования — до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.