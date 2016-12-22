Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,74 57,37 EUR Нал. 68,32 67,68 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5669,93 +16,36 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте
Лента новостей
Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства» 15:10, Политика Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте 15:04, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 14:30, Спорт Местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон под Клином 14:08, Общество Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак 13:52, Политика Костин объяснил сложности в отношениях с США угрозой импичмента Трампу 13:31, Политика В Абиджане при крушении грузового самолета погибли четыре человека 13:30, Общество Глава ПАСЕ заявила о готовности встретиться с Володиным и Матвиенко 13:06, Политика Ракета с «Прогрессом» успешно стартовала с космодрома Байконур 12:53, Технологии и медиа Володин увязал признание решений ЕСПЧ с участием в выборе судей 12:23, Политика В Мурманской области СК начал проверку инцидента с блокированием скорой 12:20, Общество Володин пообещал не «хлопать дверью» в ПАСЕ 12:20, Политика Российский нападающий установил клубный рекорд в НХЛ 12:10, Спорт Штаб коалиции не подтвердил полную победу над ИГ в Ракке 12:00, Политика Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» удалить страницы о «зацепинге» 11:40, Общество Порошенко пообещал предоставить ВСУ более 60 танков 11:18, Политика Шарапова впервые после возвращения на корт вышла в финал турнира WTA 11:02, Спорт Россия присоединится к обмену налоговыми данными стран в 2018 году 11:00, Финансы Москва предложила «командирское» решение по расчету квот взносов в МВФ 11:00, Финансы ЦБ обозначил сроки принятия решения по объему докапитализации Бинбанка 10:55, Финансы Эксперты ВАК заявили об отсутствии у Мединского базовых навыков историка 10:32, Общество В Госдуме заявили о намерении депутатов посетить Сирию 10:28, Политика В Смоленской области загорелся психоневрологический интернат 10:00, Общество В Москве госпитализировали двух человек после драки на Болотной площади 09:43, Общество Правительство одобрило конвенцию ЕС по борьбе с подделкой лекарств 09:27, Общество Москва согласовала с Пекином условия добычи золота в Забайкалье 09:06, Политика СМИ узнали об обвинении Ирана британскими властями в кибератаке 08:53, Политика На Украине власти обнаружили 150 километров «частной» границы с Венгрией 08:25, Политика
Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте
Общество, 15:04
0
Защита совладельца «Юлмарта» Костыгина обжаловала решение о его аресте

Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина обжаловала решение о домашнем аресте бизнесмена и просит суд заменить меру пресечения на залог в 50 млн руб. Об этом РБК сообщил адвокат Костыгина Константин Добрынин.

По словам адвоката, апелляционная жалоба была подана 13 октября.

«Принятое решение суда является незаконным и необоснованным. В ходе процесса был нарушен ряд статей УПК (уголовно-процессуального кодекса. — РБК). Во-первых, следователем представлены, а судами изучены не все материалы. Во-вторых, довод о том что, Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны», — заявил Добрынин.

Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин
Бизнес

По мнению защиты бизнесмена, эти нарушения свидетельствуют о «предвзятости суда и занятии им позиции обвинения» для обеспечения интересов следствия. Добрынин добавил, что Сбербанк, по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело, «не может определиться»: то ли кредитная организация «хочет переговоров о реструктуризации, то ли хочет войны в судах».

​В среду, 11 октября, Дмитрию Костыгину как акционеру одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства и являющейся учредителем НАО «Юлмарт», предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. ​159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Костыгин заявил журналистам, что своей вины не признает.

По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», 24 марта 2016 года договорился со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии на 1 млрд руб. Но, «не намереваясь исполнять условия договора», Костыгин предоставил в банк ложные сведения о состоянии «Юлмарта», считает следствие. В итоге после получения банковского финансирования «обвиняемый распорядился [им] по своему усмотрению».

Защита бизнесмена настаивает, что нарушений при сделке не было. Предусмотренное законом наказание за мошенничество в сфере кредитования — до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Теги: «Юлмарт» , Дмитрий Костыгин
Главное
Би-би-си рассказала о встрече Путина и Собчак Политика
Материалы по теме
Заказ из «Юлмарта»: почему арестован совладелец холдинга Дмитрий Костыгин Бизнес
Суд отправил под домашний арест совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина Общество
СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку