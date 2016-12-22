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Володин пообещал не «хлопать дверью» в ПАСЕ
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Володин пообещал не «хлопать дверью» в ПАСЕ
Политика, 12:20
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Володин пообещал не «хлопать дверью» в ПАСЕ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Россия будет ждать изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы затем вернуться в эту организацию. Об этом Володин сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Мы дверью не хлопаем. Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ — это ЕСПЧ, это институт комиссара по правам человека и других», — подчеркнул он.

По словам Володина, Москва будет ждать «ровно столько, сколько понадобится Парламентской ассамблее для того, чтобы осознать, что нужно менять регламент».

Парламентарий отметил, что Россия не может участвовать в заседаниях ПАСЕ «не потому, что не хочет», а потому что страну лишили права участия и права голоса. «Как можно участвовать в парламентской структуре, если тебя лишили права голоса? Парламент — место для дискуссий», — подчеркнул он.

Также Володин подчеркнул, что в настоящий момент «все национальные парламенты» за исключением Украины и ряда прибалтийских стран разделяют позицию, что права национальных делегаций «не должны быть ущемлены».

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что следующая возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ у Совета Европы появится в январе 2018 года. Представитель России в ЕС отметил, что в Страсбурге опасаются «возможного наиболее серьезного шага российской стороны, а именно выхода из Совета Европы»

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, в качестве меры на присоединение Крыма в состав России. Кроме того, российские представители не могут состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.

Теги: Россия , Госдума , ПАСЕ , Вячеслав Володин
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