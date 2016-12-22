Порошенко пообещал предоставить ВСУ более 60 танков

Украинский президент Петр Порошенко пообещал предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 200 ед. оружия и техники. Об этом Порошенко заявил в ​ходе выступления в центре Киева по случаю Дня защитника страны, передает телеканал «112.Украина».

«Сегодня прямо отсюда я отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — 200 единиц, среди них — 62 танка», — сказал президент.

Порошенко также вновь заявил, что Украина «обязательно станет» членом НАТО. Ранее президент Украины обещал, что Киев проведет референдум о вступлении страны в альянс, когда страна «будет к этому готова».

В июле украинский лидер заявил о согласии НАТО обсудить план действий по вступлению страны в альянс при условии, что Киев проведет реформы по доведению страны до стандартов организации к 2020 году. По словам Порошенко, страна «четко определила» свое «политическое будущее и будущее в сфере безопасности».