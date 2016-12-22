В Москве госпитализировали двух человек после драки на Болотной площади
Общество, 09:43
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В Москве госпитализировали двух человек после драки на Болотной площади
В Москве два человека пострадали в результате драки на Болотной площади. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
«По предварительной информации около 22.20 13 октября на Болотной площади между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. В результате конфликта двое граждан для оказания помощи были доставлены в медучреждение», — рассказал собеседник РБК.
На место конфликта также прибыли правоохранители. Они задержали троих молодых людей, которые были доставлены отдел полиции для дальнейшего разбирательства. «По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.