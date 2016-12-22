В Венгрии прошла акция «Самоопределение для Закарпатья»

В столице Венгрии Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», ранее вызвавшая критику с украинской стороны. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в своем Facebook.

По словам посла, акция проходила у посольства Украины в Будапеште, протест которой ранее выразил МИД Украины. «Поскольку организаторы с самого начала заявляли, что они выступают за «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, проживающим на территории нынешней Украины», — пояснила Непоп.

Организаторы акции, по словам посла, «выражают протест варварству путчистов», которые «захватили в плен» Украину и вместе с ней «венгерских национальных братьев». Будапешт, как подчеркнула дипломат, при согласовании акции сослался на свободу собраний и выражения протестов.​

«Использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии», — отметила Непол.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста венгерской стороне с требованием запретить проведение акции. Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин усмотрел в мероприятии поддержку сепаратизма в Закарпатье. Как сообщала украинская версия «Радио Свободы», в протесте планировали принять участие депутат Европарламента Кристина Морваи и член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Гауди-Надь.