«НОВАТЭК» принял участие в конкурсе на два нефтегазовых блока в Ливане

Российская газовая компания «НОВАТЭК» участвует в конкурсе на два нефтегазовых блока в Ливане совместно с французской Total и итальянской Eni. Об этом сообщает ливанское агентство NNA со ссылкой на заявление министра энергетики и водных ресурсов страны Сезара Абу Халиля.

Министр отметил, что 12 октября он ознакомился с предварительным отчетом о представленных заявках на участие в первом лицензионном раунде. «Комиссия установила, что консорциум Total, Eni и «НОВАТЭК» подал заявку на лицензию в блоке 4. Тот же консорциум подал другую заявку на блок 9», — заявил Халиль. Он подчеркнул, что ждет второй отчет комиссии.

В сентябре стало известно, что «НОВАТЭК» примет участие в конкурсе на освоение участка ливанского шельфа. Тогда речь о «проработке модальности» участия в конкурсе. Кроме того, компании ЛУКОЙЛ и «Газпром» также заинтересовались проектами в Ливане.

Так, ЛУКОЙЛ проходил повторную квалификацию для участия в тендере на разработку морских геологоразведочных блоков. Проект ранее был заморожен. «Газпром» занялся поиском новых перспективных газоносных структур, в том числе на ливанском шельфе.

Премьер-министр Ливана Саад Харири во время переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым отметил, что компании из России активно участвуют в тендерах на разработку новых месторождений. «Мы очень хотим, чтобы российский бизнес присутствовал в нашей стране», — подчеркивал Харири.