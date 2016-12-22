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Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина
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Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина
Общество, 23:36
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Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина

С Кипра экстрадировали россиянина Валерия Денисова, обвиняемого в хищении более 307 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России. 

Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств). По версии следствия, Денисов с октября 2009 по февраль 2015 года был председателем жилищного кооператива в Уфе. Он присвоил себе более 307 млн руб., которые граждане вложили в строительство жилого дома.

Затем он скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. Позднее его задержали на Кипре. 

Теги: Россия , Кипр , экстрадиция , Хищение
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