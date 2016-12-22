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Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина
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Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина
Бизнес, 20:11
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Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину доработать вопрос изъятия у Сахалина доходов от СРП-проекта «Сахалин-2» в пользу федерального центра. Ранее в защиту региона выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Министерству финансов доработать поправку в Бюджетный кодекс, которая касается изъятия у бюджета Сахалина 50% доходов от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-2». Об этом сообщил РБК официальный представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, такое поручение было дано на этой неделе.

Сейчас поступления от налога на прибыль от СРП «Сахалин-2» на 75% направляются в региональный бюджет и составляют не менее трети казны региона, 25% поступлений идет в федеральный бюджет. В проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы, разработанного Минфином и одобренного правительством, предлагается оставить Сахалину только 25% от налога на прибыль, а 75% зачислять в федеральный бюджет с последующим перераспределением на развитие Дальнего Востока. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, который был внесен в Госдуму 29 сентября, перераспределяемые от Сахалина федеральному бюджету доходы составят в 2018 году 33,72 млрд руб., в 2019 году — 17,75 млрд и в 2020 году — 16,93 млрд. Всего — 68,4 млрд руб. только за три предстоящих года, писал РБК.

«Газпром» с партнерами

Проект «Сахалин-2» разрабатывает компания Sakhalin Energy, акционерами которой являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%). Проект ведет добычу нефти и газа на двух месторождениях — Пильтун-Астохском (нефтяное месторождение с попутным газом) и Лунском (газовое месторождение с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой). Также в его рамках построен СПГ-завод, который по итогам 2016 года произвел 10,9 млн т СПГ. Государство получает доход с проекта в виде налога на прибыль и роялти прибыльной продукцией (выплачивается газом в натуральном виде). Чистая прибыль Sakhalin Energy в первом полугодии 2017 года увеличилась на 40%, до 32,19 млрд руб.

Перераспределяемые средства планировалось направить на дальневосточные проекты через докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока (учрежден Внешэкономбанком) или через дотации регионам Дальнего Востока напрямую из федерального бюджета, говорил источник РБК, близкий к Минфину.

Сахалинская областная Дума выступила с отрицательным отзывом на проект федерального бюджета. Их также поддержали ряд депутатов Госдумы, включая главу профильного комитета по делам народов Севера Николая Харитонова. Депутаты Госдумы в письме ее председателю Вячеславу Володину написали, что в случае перераспределения доходов Сахалин будет вынужден отказаться от таких социальных затрат, как строительство школ, больниц, жилья и выплаты ряду льготников.

В ходе пленарного заседания Госдумы 11 октября Володин заявил, что идея перераспределения доходов от проекта «Сахалин-2» не была согласована с регионом. «Та инициатива, которая была озвучена Минфином, была не согласована с регионом. Поэтому Дмитрий Николаевич (Козак. — РБК) этим вопросом занимается, и мы договорились, пока не будут проведены все согласовательные процедуры и не будет общей позиции в этом вопросе правительства, не нужно торопиться при принятии поправок в Бюджетный кодекс», — заявил Володин во время правительственного часа в Госдуме 11 октября (цитата по Sakhalinmedia).

Представитель Минфина на момент публикации не смог прокомментировать РБК поручение Козака. Ранее планировалось, что первое чтение поправок в Бюджетный кодекс в профильном комитете Госдумы по бюджету состоится 27 октября.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: бюджет , Госдума , Сахалин , Дмитрий Козак , Вячеслав Володин , Юрий Трутнев , «Сахалин-2» , налог на прибыль ...
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