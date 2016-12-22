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«Роснефть» оценила запасы месторождения на Хатанге в 298 млн т нефти
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«Роснефть» оценила запасы месторождения на Хатанге в 298 млн т нефти
Бизнес, 17:36
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«Роснефть» оценила запасы месторождения на Хатанге в 298 млн т нефти

Геологические запасы нового месторождения «Роснефти» на Хатангском участке в акватории моря Лаптевых оцениваются в 298 млн т нефти, сообщается на сайте компании.

«Роснефть» представила в Государственную комиссию по запасам материалы, обосновывающие открытие нового нефтяного месторождения. «По результатам рассмотрения был подтвержден факт открытия месторождения на Хатангском участке в акватории моря Лаптевых с извлекаемыми запасами (по категориям С1+С2) более 80 млн т нефти», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что у нефти нового месторождения высокое качество — она легкая и малосернистая.

«Роснефть» продолжает бурение на первой скважине на шельфе Восточной Арктики «Центрально-Ольгинской-1» для изучения геологического строения, а также поиска новых залежей углеводородов и определения стратегии поисковых работ. Ресурсный потенциал участка, по оценкам компании, составляет 164 млн т нефти.

Бурение на скважине «Центрально-Ольгинская-1» ведется с берега, проектная глубина скважины составляет 5523 м, отмечается в сообщении. В «Роснефти» отметили, что такая технология позволяет «значительно сэкономить финансовые ресурсы, обеспечить эффективность и высокие экологические стандарты».

«Роснефть» получила лицензию на разработку Хатангского участка зимой 2015 года. К поисковому бурению компания приступила в апреле текущего года после проведения телемоста с президентом Владимиром Путиным. В сообщении компании отмечается, что «Роснефть» выполнила 21 тыс. погонных км сейсморазведки, которые выявили около 114 нефтегазоносных перспективных структур. По предварительной информации, ресурсный потенциал моря Лаптевых составляет до 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. 

В середине июня «Роснефть» открыла новое месторождение углеводородов на шельфе в Восточной Арктике. Оно было обнаружено в ходе бурения северной поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1». В ближайшие пять лет нефтяная компания совместно с партнерами планируют вложить в освоение месторождений на российском шельфе около $8,4 млрд.

Теги: "Роснефть" , запасы нефти , Хатанга
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