Курс биткоина обновил рекорд и превысил $5,8 тыс.

Курс основной мировой криптовалюты биткоина обновил рекорд — по данным Coindesk, курс биткоина поднимался до $5855 — рост составил более 20% за день.

Затем курс криптовалюты скорректировался до $5664 за биткоин, по данным Coindesk. Капитализация криптовалюты, таким образом, выросла до $94,1 млрд.

По данным другого сервиса, позволяющего отслеживать капитализацию криптовалюты и ее курс — Coinmarketcap, биткоин по состоянию на 13:25 мск стоил $5744.

Вчера, 12 октября, биткоин впервые со 2 сентября стал дороже $5 тыс. С начала сентября курс криптовалюты падал на фоне запрета ICO в Китае — к середине месяца биткоин стоил около $3 тыс. Однако впоследствии рост курса возобновился.