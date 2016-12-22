Власти Москвы опровергли данные о загрязнении воздуха у детских садов

Данные «Гринпис России» о сверхнормативном загрязнении воздуха на территории детских садов в Москве, находящихся вблизи автотрасс, не соответствуют действительности. ​Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

По данным департамента, указанные ​«Гринпис» детские сады находятся за первой линией застройки, а не в непосредственной близости от автомобильных трасс. Департамент со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга» сообщает, что концентрация загрязняющих веществ от выхлопов не превышает нормы в домах и во дворах, которые защищены от автодорог первой линией застройки.

В сообщении говорится, что «Гринпису» не грозит административная ответственность за распространение недостоверных данных об экологии, поэтому организация ​«может себе позволить безнаказанно «вбрасывать» в информационное пространство фейковые «новости», не обладая при этом необходимой лицензией». Кроме того, в ведомстве указали, что вся измерительная аппаратура должна быть занесена в особый реестр и проверена, а мониторинг состояния окружающей среды относится к лицензируемому виду деятельности.

Департамент со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Москве отмечает, что превышений гигиенических нормативов содержания в воздухе диоксида азота, оксида углерода и формальдегида на территории жилой застройки около автомагистралей не выявлено.

В «Гринпис России» отреагировали на заявление московского департамента природопользования. Письмо с позицией организации поступило в РБК. В сообщении московского департамента говорится, что «Гринпис» провел недостоверное исследование качества воздуха и неподходящим прибором. В «Гринпис» настаивают, для измерений активисты использовали прибор, которым пользуются для измерения качества воздуха в Европе.

На карте «Чем дышит Москва», которая основана на открытых данных «Мосэкомониторинга», сравнивались разовые концентрации со среднесуточными нормативами. Департамент же заявил, что это привело к завышению оценок загрязнения атмосферного воздуха в Москве. По данным «Гринпис», с момента своего первого запуска 23 августа карта кардинально не менялась.

Утверждения департамента о том, что детские сады, где экологи измерили загрязнение воздуха, находятся не на первой линии застройки и вдали от автотрасс, вызвали у представителей организации «крайнее недоумение». По данным исследователей, около 500 московских детсадов находятся не дальше 100 м от четырехполосных автодорог, более 100 детских садов — в 100-метровой зоне от шестиполосных дорог. Даже если они не находятся на первой линии застройки, загрязнение воздуха может влиять на здоровье детей в этих садах, настаивают в организации.

«Гринпис» отмечает, что месяц назад департамент природопользования и охраны окружающей среды под «предлогом модернизации» закрыл сайт «Мосэкомониторинга», тем самым лишив москвичей данных о загрязнении воздуха (в столичной мэрии заявили 10 октября, что все данные размещались на сайте департамента природопользования). «Гринпис России» требует от мэра Москвы Сергея Собянина возобновить работу этого сайта.

РБК писал о расследовании «Гринпис» о загрязненности воздуха близ детских садов 4 октября. Экологи заявили, что в Москве на территории четырех детских садов и одного научного центра здоровья детей после взятия проб были превышены нормы предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота, монооксида азота и озона. Воздух на территории этих учреждений загрязнен в 1,5–3 раза сильнее нормы, заявили в «Гринпис».

Исследования проводились возле крупных магистралей, среди которых Третье транспортное кольцо, Ленинский и Рязанский проспекты. Дошкольные организации, которые участвовали в мониторинге, находятся в Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Самый высокий уровень загрязнения был зафиксирован рядом с Научным центром здоровья детей на Ломоносовском проспекте, 2/62.

Ежегодно в Москве из-за загрязнения воздуха происходит 5–7 тыс. преждевременных смертей, ссылается «Гринпис» на данные профессора РАН Бориса Ревича. Загрязнение воздуха в больших городах на 80–90% связано с транспортными выхлопами.

В Москве экологическая ситуация ухудшилась из-за реализации программы правительства Москвы (началась в 2016 году) по замене троллейбусов на автобусы, заявил РБК пресс-секретарь «Гринпис России» Константин Фомин.