СКР проведет проверку из-за севшего на мель в ХМАО теплохода

В Ханты-Мансийском автономном округе сел на мель теплоход «Метеор-134», двое пассажиров получили травмы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы, говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Всего на теплоходе, принадлежащем АО «Северречфлот», были 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Вечером 12 октября на реке Северная Сосьва Березовского района он напоролся на мель. «У двоих пассажиров установлены повреждения в виде рвано-ушибленного венца левого пальца и рвано-резаной раны правой кисти. Пострадавшие от госпитализации отказались в связи с отсутствием претензий», — сообщили в СКР.

Как уточняет «Интерфакс», вскоре после инцидента к месту происшествия подошло другое судно, которое эвакуировало пассажиров в город Березов. Снять судно с мели планируется сегодня.

Проверкой инцидента занялся Следственный комитет. «В настоящее время следователями СК России осмотрено место происшествия, опрашивается команда теплохода «Метеор-134», устанавливаются пассажиры и очевидцы происшествия также с целью проведения их опроса, запрошена документация о квалификации капитана на право перевозки пассажиров и о повседневном маршруте следования теплохода», — сообщили в ведомстве.

«Северречфлот» создал специальную комиссию для проверки случившегося. Ее члены выехали на место ЧП. Расследованием обстоятельств случившегося также занимается транспортная прокуратура.

В конце августа в районе города Мышкина на мель сел теплоход «Илья Муромец», на котором находились 130 пассажиров. Причиной этого стали технические проблемы на судне. Вскоре после этого стало известно, что в связи с инцидентом «Канал имени Москвы» решил ужесточить правила эксплуатации судов.