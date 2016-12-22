Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,67 EUR Нал. 68,74 68,21 USD Бирж. 57,70 -0,14 EUR Бирж. 68,22 -0,35 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5679,95 +235,95 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,53 +0,23% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7556,24 +0,30%
Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США
Лента новостей
Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности 07:51, Политика Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года 07:00, Общество Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400 06:52, Политика Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов 06:05, Бизнес В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек 05:59, Общество Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов 05:27, Экономика Россия перебросила в Казахстан военную авиацию 05:24, Политика В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери 04:49, Общество СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go 04:31, Политика Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс 04:03, Общество СМИ назвали инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов 03:48, Политика В США третий ритейлер отказался от продукции «Лаборатории Касперского» 03:34, Бизнес Постпред России назвал дату возможного возвращения голоса в ПАСЕ 03:04, Политика ЦБ признал незаконным списание комиссий с просроченных карточных счетов 02:39, Финансы Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X 02:12, Технологии и медиа Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии 01:53, Политика В Подмосковье загорелся торговый центр 01:36, Общество На Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на ТВ 01:16, Политика В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги 01:14, Политика АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США 00:38, Политика Арку Крымского моста подняли на проектную высоту 00:16, Технологии и медиа ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие» 00:08, Финансы Минобороны предупредило о более тысяче противоракет США к 2022 году 12 окт, 23:58, Политика СМИ узнали о предложении Бастрыкина опробовать критиков СК на Кадырове 12 окт, 23:54, Политика В центре Барселоны произошла массовая драка 12 окт, 23:34, Общество В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США 12 окт, 23:11, Политика Культурный отказ: что означает выход США из ЮНЕСКО 12 окт, 23:09, Политика СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей 12 окт, 22:59, Бизнес
Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США
Политика, 08:08
0
Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию телеканала CNN об использовании Россией игры Pokemon Go для влияния на политику США в своем Facebook.

Захарова отметила, что «исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов». «Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны», — написала она.

На этой неделе телеканал CNN выпустил материал, в котором говорилось, что именно Россия с целью разжигания межрасового конфликта в США организовала кампанию Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас») в социальных сетях. Эти действия, как предположили авторы, должны были вызвать протесты среди афроамериканцев, недовольных избирательным применением полицией в США оружия. По версии CNN, за этой кампаний стояло российское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называли «фабрикой троллей». Одним из инструментов кампании стала игра Pokemon Go. Ее участники должны были ловить покемонов в игре в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих.

Теги: США , Мария Захарова , Pokemon Go
Главное
Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года Общество
Материалы по теме
CNN связал рекламу о насилии над афроамериканцами в Facebook с Россией Общество
СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go Политика
CNN опубликовал письмо с условиями строительства Trump Tower в Москве Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку