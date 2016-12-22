Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию телеканала CNN об использовании Россией игры Pokemon Go для влияния на политику США в своем Facebook.

Захарова отметила, что «исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов». «Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские... и управляемые ими покемоны», — написала она.

На этой неделе телеканал CNN выпустил материал, в котором говорилось, что именно Россия с целью разжигания межрасового конфликта в США организовала кампанию Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас») в социальных сетях. Эти действия, как предположили авторы, должны были вызвать протесты среди афроамериканцев, недовольных избирательным применением полицией в США оружия. По версии CNN, за этой кампаний стояло российское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называли «фабрикой троллей». Одним из инструментов кампании стала игра Pokemon Go. Ее участники должны были ловить покемонов в игре в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих.