Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,65 EUR Нал. 68,75 68,18 USD Бирж. 57,70 -0,14 EUR Бирж. 68,22 -0,35 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5714,00 +270,00 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,49 +0,16% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7556,24 +0,30%
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек
Лента новостей
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек 05:59, Общество Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов 05:27, Экономика Россия перебросила в Казахстан военную авиацию 05:24, Политика В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери 04:49, Общество СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go 04:31, Политика Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс 04:03, Общество The Bell назвал инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов 03:48, Политика В США третий ритейлер отказался от продукции «Лаборатории Касперского» 03:34, Бизнес Постпред России назвал дату возможного возвращения голоса в ПАСЕ 03:04, Политика ЦБ признал незаконным списание комиссий с просроченных карточных счетов 02:39, Финансы Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X 02:12, Технологии и медиа Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии 01:53, Политика В Подмосковье загорелся торговый центр 01:36, Общество На Украине вступил в силу закон о 75% квоте для украинского языка на ТВ 01:16, Политика В Госдепе заявили о готовности вернуть России снятые с консульств флаги 01:14, Политика АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США 00:38, Политика Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года 00:31, Общество Арку Крымского моста подняли на проектную высоту 00:16, Технологии и медиа ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие» 00:08, Финансы Минобороны предупредило о более тысяче противоракет США к 2022 году 12 окт, 23:58, Политика СМИ узнали о предложении Бастрыкина опробовать критиков СК на Кадырове 12 окт, 23:54, Политика В центре Барселоны произошла массовая драка 12 окт, 23:34, Общество В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США 12 окт, 23:11, Политика Культурный отказ: что означает выход США из ЮНЕСКО 12 окт, 23:09, Политика СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей 12 окт, 22:59, Бизнес Из-за урагана «Нейт» добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 19% 12 окт, 22:39, Экономика Повышение в «тяжелый регион»: кто стал новым псковским губернатором 12 окт, 22:38, Политика Группа Тинькофф Банка приобрела 55% в платежном сервисе CloudPayments 12 окт, 22:23, Бизнес
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек
Общество, 05:59
0
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек

В США в результате пожаров в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере 31 человек, 900 человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это самое больше число погибших при пожаре в Калифорнии в американской истории. По данным неназванных чиновников, некоторые люди сгорели, когда спали, и не заметили, как начал гореть их дом. У некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание.Кроме того, из-за сильного ветра вышли из строя сотовые вышки, с помощью которых власти могли предупредить людей об опасности.

В полиции рассказали, что были найдены тела, которые были нетронуты огнем, а от некоторых оставались только «кости и прах».

В 1933 году в Лос-Анджелесе во время пожара в парке Гриффит погибли 29 человек в 1933 году.

Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея


Пожар в 2017 году уничтожил уже 3,5 тыс. домов. Горит 190 тыс.акров. В тушении задействовано 8 тыс. пожарных. Всего зарегистрировано 20 очагов возгорания. По словам местных властей, количество погибших может увеличиться. Из города Калистога были эвакуированы более 5 тыс. человек, после того, как пламя подошло близко к населенному пункту на расстояние в три километра. Местные власти сказали, что те, кто не покинет свои дома, будут «сами по себе». Местные пожарные отметили, что сохранность города от огня будет зависеть от направления ветра.

Точную причину пожаров выясняют следователи. По данными неназванных чиновников, возгорание могли вызвать линии электропередач, которые опрокинул штормовой ветер.

Пожар стал распространяться по территории Калифорнии из-за сухой погоды и сильного ветра. С 8 октября из восьми районов штата были эвакуированы более 20 тыс. человек. Калифорнийский губернатор Джерри Браун 9 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.​

Теги: Калифорния , лесные пожары , Пожар
Главное
Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов Бизнес
Материалы по теме
В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» Общество
Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж Общество
В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали десять человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку