В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек

В США в результате пожаров в Северной Калифорнии погибли по меньшей мере 31 человек, 900 человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.



Как отмечает агентство, это самое больше число погибших при пожаре в Калифорнии в американской истории. По данным неназванных чиновников, некоторые люди сгорели, когда спали, и не заметили, как начал гореть их дом. У некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание.Кроме того, из-за сильного ветра вышли из строя сотовые вышки, с помощью которых власти могли предупредить людей об опасности.



В полиции рассказали, что были найдены тела, которые были нетронуты огнем, а от некоторых оставались только «кости и прах».

В 1933 году в Лос-Анджелесе во время пожара в парке Гриффит погибли 29 человек в 1933 году.

Пожар в 2017 году уничтожил уже 3,5 тыс. домов. Горит 190 тыс.акров. В тушении задействовано 8 тыс. пожарных. Всего зарегистрировано 20 очагов возгорания. По словам местных властей, количество погибших может увеличиться. Из города Калистога были эвакуированы более 5 тыс. человек, после того, как пламя подошло близко к населенному пункту на расстояние в три километра. Местные власти сказали, что те, кто не покинет свои дома, будут «сами по себе». Местные пожарные отметили, что сохранность города от огня будет зависеть от направления ветра.

Точную причину пожаров выясняют следователи. По данными неназванных чиновников, возгорание могли вызвать линии электропередач, которые опрокинул штормовой ветер.

Пожар стал распространяться по территории Калифорнии из-за сухой погоды и сильного ветра. С 8 октября из восьми районов штата были эвакуированы более 20 тыс. человек. Калифорнийский губернатор Джерри Браун 9 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Напа, Сонома и Юба.​