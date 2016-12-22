Постпред России назвал дату возможного возвращения голоса в ПАСЕ

У Совета Европы будет следующая возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ в январе 2018 года. Об этом сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Январь месяц у них следующая, и рискну предположить, что последняя возможность», — сказал Чижов, отвечая на вопрос о принятии решения Советом Европы в вопросе о права голоса российской делегации.



Представитель России в ЕС отметил, что в Страсбурге опасаются «возможного наиболее серьезного шага российской стороны, а именно выхода из Совета Европы». По его словам, без России он «утрачивает смысл». «На этапе, когда мы присоединялись, другие бывшие социалистические страны присоединялись, постсоветские страны европейские присоединялись, у них было несколько задач как-то наладить и подтянуть нас, ну и цивилизовать скажем так, тех, кто раньше входил в социалистический лагерь. Ну вторая задача выполнена считайте», — сказал он.

По словам Чижова, смысл существования Совета Европы — это «во многом российский фактор». «Поэтому конечно им хотелось остаться не только без наших денег, но и взносов, но и без того поля деятельности, которое несет собой для них членство России в Совете Европы», — подчеркнул он.

В понедельник, 9 октября, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решения Европейского суда по правам человека не будут признаваться Россией, если ее делегация не будет принимать участие в работе ПАСЕ. Она напомнила, что депутаты парламентской ассамблеи избирают судей ЕСПЧ. «И они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — отметила глава Совфеда.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, в качестве меры на присоединения Крыма в состав России. Кроме того, российские представители не могут состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах. Однако, делегаты России могут принимать участие в заседаниях и делать заявления.

В ответ на это, российская делегация приняла решение, не участвовать в сессиях ассамблеи. Москва заявила, что вернется в ПАСЕ, если будет проведена реформа, по которой члены ассамблеи не смогут лишать права голоса в качестве меры давления.



В конце июня 2017 года Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва отказывается платит взносы в Совет Европы, пока российской делегации Федерального собрания не будут «безусловно» и в полном объеме восстановлены ее полномочия в ассамблее.