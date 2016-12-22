Tesla объявила отзыв 11 тыс. автомобилей Model X

Компания Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. автомобилей Model X из-за проблемы с сидениями. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.



Как отмечается в сообщении, сидения могут сложиться в момент аварии. Проблема касается левого сидения на заднем ряду, которое может сложиться вперед во время ДТП. Эта проблема была выявлена во время недавних внутренних тестирований. Жалоб о проблемах с креслами от владельцев Model X не поступало.

В компании отметили, что для устранения этой неисправности нужно будет поменять кабели на заднем сидении. Отзыву подлежат машины, которые были выпушены в период с 28 октября 2016 по 1 сентября 2017 года.

«Мы делаем это в мерах предосторожности, потому что мы не фиксировали таких происшествий», — отметили в компании. Tesla призвала не сажать одновременно двух взрослых людей на заднее левое сидение и в центре, пока не будет исправлена проблема с кабелем. Однако, несмотря на техническую неисправность, в компании не видят «препятствий» для использования Model X.

В апреле Tesla объявила об отзыве 53 тыс. автомобилей моделей S и X из-за парковочного тормоза, который мог работать неправильно. В 2016 году компания отзывала машины модели X в США из-за некорректной работы замка для ремней безопасности на задних сиденьях.



В 2015 году Tesla провела масштабный отзыв автомобилей модели S, а именно 90 тыс. автомобилей. Неисправность была выявлена в ремне безопасности на переднем сидении.