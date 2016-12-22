Из-за урагана «Нейт» добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 19%

Добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 19,63% (около 344 тыс. барр. в сутки) из-за урагана «Нейт». Об этом говорится в сообщении на сайте Бюро по безопасности и охране окружающей среды США (BSEE).

По оценкам BSEE, добыча природного газа в Мексиканском заливе снизилась на 12% (почти 11 тыс. куб. м в сутки). Всего было эвакуировано 20 платформ, находящихся в Мексиканском заливе. Всего, по данным BSEE, там находится 737 платформ.

Тропический шторм «Нейт» возник в Мексиканском заливе, затем усилился до урагана и стал двигаться в направлении американского штата Луизиана. Порывы ветра достигали 160 км/ч.

Власти Луизианы провели принудительную эвакуацию округа Сан-Бернар возле Нового Орлеана. Также власти посоветовали эвакуироваться жителям острова Гранд Айл. Мэр Нового Орлеана Митч Ландро объявил в городе комендантский час. В городе закрыли все подземные переходы и построили баррикады, чтобы предотвратить наводнение. Позднее, достигнув штата Миссисипи, ураган ослаб до тропического шторма.