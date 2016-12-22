Скворцова сообщила о первых закупках «КамАЗов» для скорой помощи

Для четырех труднодоступных регионов России до конца 2017 года приобретут девять машин скорой помощи на базе «КамАЗ». Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на парламентских слушаниях о доступности медпомощи для сельского населения, сообщает ТАСС.

«В этом году по согласованию с правительством будут приобретены первых девять таких машин для Магаданской, Амурской областей, Хабаровского и Алтайского краев», — сообщила Скворцова. Она подчеркнула важность развития этого проекта и призвала Госдуму оставить в силе эту программу.

Первая машина скорой помощи на базе «КамАЗ» была доставлена на испытания в Магадан в марте 2017 года, говорилось в сообщении на сайте «КамАЗ».

«В фургоне скорой два отсека, каждый с отдельным отопителем — для водительской кабины и экипажа. Здесь могут разместиться два лежачих больных, и есть три дополнительных места для сидячих или сопровождающих», — говорится в сообщении. Специальная надстройка позволяет сохранять тепло внутри машины при температуре до минус 55 градусов. Машина также оснащена подъемом для носилок и видеокамерами. Также в автомобиле есть собственная система водоснабжения и резервный источник энергоснабжения. Как заявили в компании, он способен снабжать машину питанием в течение 16 часов.

Идею создать автомобиль скорой помощи для труднодоступных районов президенту Владимиру Путину предложил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.