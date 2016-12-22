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В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот»
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В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот»
Общество, 18:08
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В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот»

В Москве горит здание металлургического завода «Серп и Молот», прекратившего деятельность в 2011 году. В пресс-службе московского главка МЧС сообщили РБК, что сообщение о пожаре по адресу ул. Золоторожский Вал, д. 11, поступило в экстренные службы в 16:39.

Видео: Ирина Головина / YouTube

«По предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном выселенном здании», — заявили в МЧС.

По уточненной информации ведомства, площадь пожара составляет около 300 кв. м, информации о пострадавших пока нет.

Позднее в пресс-службе МЧС сообщили РБК, что пожар был локализован в 17:48.

https://www.instagram.com/p/BaJrB6_lQ2n/

8 октября в Москве произошел крупный пожар на строительном рынке «Синдика», расположенном на 65-м км внешней стороны МКАД. Из-за пожара эвакуировали 3 тыс. человек. У комплекса также обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м.

Теги: Москва , Пожар
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