В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот»

В Москве горит здание металлургического завода «Серп и Молот», прекратившего деятельность в 2011 году. В пресс-службе московского главка МЧС сообщили РБК, что сообщение о пожаре по адресу ул. Золоторожский Вал, д. 11, поступило в экстренные службы в 16:39.
«По предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном выселенном здании», — заявили в МЧС.
По уточненной информации ведомства, площадь пожара составляет около 300 кв. м, информации о пострадавших пока нет.
Позднее в пресс-службе МЧС сообщили РБК, что пожар был локализован в 17:48.
8 октября в Москве произошел крупный пожар на строительном рынке «Синдика», расположенном на 65-м км внешней стороны МКАД. Из-за пожара эвакуировали 3 тыс. человек. У комплекса также обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. м.