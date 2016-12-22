Армия Пакистана спасла плененную террористами в 2012 году семью

​Армия Пакистана сообщила о спасении из плена террористов запрещенного в США движения «Сеть Хаккани» (связана с запрещенной в России террористической группировкой «Талибан») семьи канадца и американки с тремя детьми. Они пробыли в неволе с 2012 года. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление пакистанских властей.

Террористы похитили Кейтлин Колейман и Джошуа Бойла в Афганистане в 2012 году, когда они занимались пешим туризмом в горных районах недалеко от пакистанского Кабула. Женщина была беременна, когда ее пленили. В плену у пары появилось трое детей. По данным AP, в 2013 году супруги в двух видеороликах просили американское правительство освободить их.

Разведывательные агентства США следили за ситуацией и поделились с властями Пакистана информацией о транспортировке заложников 11 октября 2017 года через границу в пакистанском регионе Куррам. Пакистанские военные оперативно их освободили. Сейчас идет репатриация освобожденных на родину.

Родители Колейман рассказали порталу Circa News в 2016 году, что годом ранее получили письмо от своей дочери, в котором она сообщала, что родила второго ребенка в неволе. После этого они призвали Белый дом принять меры для освобождения их дочери. По данным Circa News, родители девушки четыре года работали с американскими спецслужбами, надеясь, что они помогут освободить их дочь. Однако к концу президентства Барака Обамы семья потеряла надежду.

По данным AP, «Сеть Хаккани» — не только террористическая группа, она действует и как преступная сеть.