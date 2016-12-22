Назарбаев поблагодарил Путина за отсутствие немецкой речи на переговорах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что он не стал говорить с представителями германского бизнеса на немецком, передает корреспондент РБК.

«Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал», — сказал Назарбаев, — «учли момент, что я присутствую».

Также он поблагодарил за возможность ​встретиться с «крупными лидерами бизнеса ФРГ», многих из которых он знает лично.

Встреча с немецкими бизнесменами, которую организовал Восточный комитет немецкой экономики, проходит 12 октября в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Путин встречается с почти 20 представителями немецких компаний, в числе которых Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Wintershall, Metro и Nord Stream. Путин пригласил на встречу Назарбаева, отметив, что так немецкие бизнесмены смогут поговорить с президентом еще одной страны, с которой работает Восточный комитет.

Ожидается, что на встрече будут затронуты вопросы турбин Siemens, которые были поставлены в Крым в обход санкций. Об инциденте стало известно в начале июля. Оборудование было изготовлено на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем частично модернизировано на заводах «Ростеха» и направлено в Крым. Компания Siemens подала против «Внешнеэкономического объединения «Технопромэкспорт» иски в Московский арбитраж.