Украинский премьер не увидел оснований для роста тарифов на отопление

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны не допустят повышения тарифов на отопление. Об этом сообщает портал Depo.ua.

«Я не вижу сейчас никаких оснований для изменения цены газа. Она остается неизменной. Конечно, всё будет зависеть от цены газа на рынках, в том числе международных, но, я подчеркиваю, сейчас таких оснований нет», — сказал Гройсман.

По его словам, региональные власти также не должны повышать цены на тепло и горячую воду. «За управление Теплокоммунэнерго, а также за их финансово-экономические показатели отвечают органы местного самоуправления и местная власть. И я рассчитываю на то, что местные руководители очень ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений», — подчеркнул украинский премьер.

Он отметил, что украинские власти сотрудничают с Международным валютным фондом (МВФ) по вопросам ЖКХ и разрабатывают «справедливую формулу формирования цены [на услуги ЖКХ]. «Чтобы никто не формировал цену, кроме автоматической формулы, где определена средняя цена на биржах, и дальше такая же цена должна быть в Украине», — добавил Гройсман.