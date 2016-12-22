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В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель
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В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель
Общество, 14:46
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В Испании разбился возвращавшийся с парада истребитель

И​стребитель Eurofighter, который участвовал в параде по случаю Национального дня Испании, разбился, когда возвращался на авиабазу Льянос в испанской провинции Альбасете. Об этом сообщает газета El Mundo.

Что случилось с экипажем, пока не известно.

В параде, по данным газеты, участвовали около 4 тыс. человек, в том числе представили гражданской гвардии и национальной полиции Испании.

Один из очевидцев падения истребителя опубликовал в своем микроблоге в Twitter видео с места ЧП. За деревьями, куда упал самолет, виднеется столб дыма.

Информацию о падении самолета подтвердил радиостанции RCN Radio представитель Министерства обороны Испании. Ему пока не известно, были ли при этом какие-либо жертвы.

В Испании 12 октября двойной праздник: отмечается праздник Святой Девы Пилар и Национальный день Испании (День нации). Страна отмечает День нации с 1987 года. Он символизирует объединение испанских королевств в единую монархию и распространение испанской культуры и языка за пределами Пиренейского полуострова.

Теги: авиакрушение , истребитель , Испания , авиапарад
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