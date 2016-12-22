Суд арестовал организатора поездки попавшего в ДТП автобуса с мигрантами

Мещанский суд Москвы санкционировал арест Байдуллы Налтаева, организатора поездки мигрантов на автобусе, попавшем 6 октября в ДТП под Владимиром, сообщает корреспондент РБК. Автобус встал на железнодорожном переезде, в него врезался поезд.

«Уроженцу Казахстана подозреваемому Налтаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря», — сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

О задержании Налтаева в Следственном комитете сообщили накануне. В ведомстве Налтаева назвали человеком, который подбирал пассажиров и собирал деньги на поездку. С каждого пассажира он брал по 5 тыс. руб.

В результате ДТП на железнодорожном переезде у города Покрова во Владимирской области погибли 17 человек. Все они были пассажирами автобуса, люди в поезде не пострадали. Всего в салоне автобуса находились 55 граждан Узбекистана, два водителя и кондуктор — граждане Казахстана.

В управлении на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу заявили, что пассажиры находились на территории России нелегально.

После столкновения автобуса с поездом власти возбудили три уголовных дела. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц); по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена); по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).