Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд

Курс криптовалюты смог полностью отыграть сентябрьское падение, вызванное сообщением о запрете ICO в Китае

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Курс биткоина в четверг, 12 октября, второй раз в истории превысил отметку в $5000 и установил новый рекорд. На текущий момент капитализация биткоина составляет более 84,7 миллиардов долларов.

По данным ресурсов Coindesk и Coinmarketcap, курс самой известной криптовалюты превысил $5100 и на максимуме достигал $5145, продемонстрировав рост почти на 7% за день.

До этого единственный раз курс биткоина достигал уровня $5000 2 сентября, однако затем он скорректировался вниз, а на фоне новости о запрете ICO в Китае упал к середине сентября до $3000, после чего рост возобновился.

Курс второй по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum, по данным CoinDesk, составляет $307 за биткоин.

Биткоин продолжает быть крайне волатильным активом. 10 октября криптовалюта, по данным CoinDesk, торговалась на уровне $4867 за биткоин (максимум более чем за месяц), однако за короткое время рухнул более чем на $600, до $4200. Это совпало по времени с заявлением зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что Банк России видит в криптовалюте признаки финансовой пирамиды, а потому регулятор ведет работу с Генпрокуратурой о блокировке сайтов, продающих криптовалюту. Тем не менее, за 10 минут курс вновь восстановился — до $4787 за биткоин.

На этой неделе на совещании у Владимира Путина было решено, что регулирование процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют в России будет осуществлять государство. По мнению президента, основными рисками при использовании криптовалют являются возможности ухода от налогов и финансирования терроризма.