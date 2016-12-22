Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,52 EUR Нал. 68,77 68,20 USD Бирж. 57,70 -0,14 EUR Бирж. 68,39 -0,18 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 5166,68 +344,68 ММВБ 2098,41 -0,13% РТС 1145,70 +0,21% Brent 56,75 +0,14% DJIA 22872,89 +0,18% Nasdaq 6603,55 +0,25% FTSE 7542,63 +0,12%
Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд
Лента новостей
Шарапова вышла в четвертьфинал на турнире в Китае 12:31, Спорт Модный дом Gucci откажется от использования меха 12:28, Общество АвтоВАЗ объявил об отзыве 20 тыс. хэтчбеков Lada XRay 12:23, Авто При взрыве на шахте в Донецке погибли три человека 12:21, Общество Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд 12:20, Деньги Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за проблем с кондиционированием 12:08, Общество Захарова рассказала о порывшихся в архиве консульства России спецслужбах 12:08, Политика Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов 11:59, Политика Похудеть и заработать: как устроены ЗОЖ-марафоны с призовыми фондами 11:51, Спецпроект РБК PINK Задержанным украинским пограничникам предъявили обвинение в России 11:45, Общество Клименко заявил об «очень плохом прогнозе» по легализации криптовалют 11:45, Деньги Почему Gucci перестанет использовать мех в своих коллекциях 11:45, Стиль «Руссоль» пожаловалась на нехватку полувагонов для перевозки продукции 11:34, Бизнес Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора 11:32, Общество Набиуллина допустила сокращение использования купюр в 100 и 1000 руб. 11:30, Общество Как себя чувствует целлюлозно-бумажная промышленность России 11:23, Партнерский материал Текила в баке: как президенты тестируют новинки автопрома 11:17, Авто В суде показали видео встречи Улюкаева и Сечина у офиса «Роснефти» 11:15, Общество Пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом умер в возрасте 66 лет 11:13, Спорт Полиция назвала причину пожара на рынке в Ростове-на-Дону 11:09, Общество Segezha Group: «Сейчас как никогда важно просчитывать вдолгую» 11:05, Партнерский материал Алексей Улюкаев пришел в суд с «Процессом» Кафки 10:52, Общество 5 фактов о первом музее современного искусства Африки 10:40, Стиль Набиуллина объявила о поступлении в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей 10:31, Экономика Матвиенко отреагировала на слухи о ее назначении премьер-министром 10:26, Политика Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж 10:09, Фотогалерея  Дом для биткоина: как предприниматели создают майнинг-отели 10:06, Свое дело Комплексное освоение новых территорий на стальном каркасе 10:00, Пресс-релизы
Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд
Деньги, 12:20
0
Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд
Курс криптовалюты смог полностью отыграть сентябрьское падение, вызванное сообщением о запрете ICO в Китае
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Курс биткоина в четверг, 12 октября, второй раз в истории превысил отметку в $5000 и установил новый рекорд. На текущий момент капитализация биткоина составляет более 84,7 миллиардов долларов.

По данным ресурсов Coindesk и Coinmarketcap, курс самой известной криптовалюты превысил $5100 и на максимуме достигал $5145, продемонстрировав рост почти на 7% за день.

Биткоины вне закона: как используют цифровую валюту в преступном мире Еще 1 фото
Фотогалерея

До этого единственный раз курс биткоина достигал уровня $5000 2 сентября, однако затем он скорректировался вниз, а на фоне новости о запрете ICO в Китае упал к середине сентября до $3000, после чего рост возобновился.

Курс второй по популярности и стоимости криптовалюты мира Ethereum, по данным CoinDesk, составляет $307 за биткоин.

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном
Технологии и медиа

Биткоин продолжает быть крайне волатильным активом. 10 октября криптовалюта, по данным CoinDesk, торговалась на уровне $4867 за биткоин (максимум более чем за месяц), однако за короткое время рухнул более чем на $600, до $4200. Это совпало по времени с заявлением зампреда ЦБ Сергея Швецова о том, что Банк России видит в криптовалюте признаки финансовой пирамиды, а потому регулятор ведет работу с Генпрокуратурой о блокировке сайтов, продающих криптовалюту. Тем не менее, за 10 минут курс вновь восстановился — до $4787 за биткоин.

На этой неделе на совещании у Владимира Путина было решено, что регулирование процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют в России будет осуществлять государство. По мнению президента, основными рисками при использовании криптовалют являются возможности ухода от налогов и финансирования терроризма.

Автор: Иван Аношин.
Теги: биткоин , криптовалюта , курс криптовалюты
Главное
Набиуллина объявила о поступлении в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей Экономика
Материалы по теме
Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000 Финансы
Центробанк Китая запретил ICO Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку