Синоптики пообещали москвичам дожди и «полное погружение в осень»

В Москве с 13 октября ожидается «полное погружение в осень с затяжными дождями», заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 13 и 14 октября дожди приобретут затяжной характер и станут интенсивными. «В пятницу мы окажемся в центре циклона, в субботу в тыловой его части. За три дня выльется до 26 мм осадков — это 44% месячной нормы. Температура [днем в пятницу составит] плюс 9-11 градусов, в субботу — плюс 7-9 градусов, в воскресенье — плюс 6-8 градусов», — отметил Тишковец.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с РБК уточнил, что сильные дожди начнутся в Москве уже в четверг, 12 октября. «По Московскому региону циклон, сегодня идет дождь, дожди и в ближайшие дни будут определять погоду», — сообщил Цыганков, заметив, что осадки будут продолжаться до 17 октября.

Он добавил, что за последние 11 дней в Москве выпало 54% месячной нормы осадков.

Представитель Росгидрометра также рассказал, что в воскресенье, 15 октября, ночная температура в городе опустится до 0 градусов, а дневная составит 4 градуса тепла.