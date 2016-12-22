При взрыве на шахте в Донецке погибли три человека
Общество, 12:21
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При взрыве на шахте в Донецке погибли три человека
В результате взрыва на официально закрытой шахте №16 в городе Шахтерске на территории самопровозглашенной ДНР погибли три человека, говорится в сообщении МЧС непризнанной республики.
По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси произошел 11 октября. На момент инцидента в шахте находились пять человек. Операция по спасению горняков началась в 18:40 по местному времени. В 19:02 спасатели государственного военизированного горно-спасательного отряда города Тореза нашли в забое тела трех горняков.
Отмечается, что в спасательных работах участвовали 12 единиц техники и 59 человек.
В марте 2015 года взрыв произошел на крупнейшей в Донбассе шахте им. Засядько. Тогда погибли 32 горняка. Причиной инцидента стал взрыв газо-воздушной смеси.