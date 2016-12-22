Задержанным украинским пограничникам предъявили обвинение в России

Двум украинским пограничникам, которые 3 октября незаконно пересекли границу России, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Обвинение предъявлено в рамках ранее возбужденного против них уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России).

3 октября в Брянской области российские пограничники задержали двух нарушителей государственной границы. Они представились военнослужащими Сумского пограничного отряда восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПУ).

Пограничная служба Украины позже подтвердила пропажу на границе с Россией двух своих офицеров. В ведомстве утверждали, что пропавшие вели мониторинг одного из участков госграницы, но потом связь с ними прервалась.

По факту исчезновения двух пограничников службы «Зноб-Новгородское» Сумского пограничного отряда прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (безвестное исчезновение).

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ожидают возвращения задержанных.