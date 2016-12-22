Алексей Улюкаев пришел в суд с «Процессом» Кафки

Четырнадцатый день судебного процесса над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, начался с того, что обвиняемый появился в Замоскворецком суде с ридером, на котором была открыта книга Франца Кафки «Процесс».

«Сейчас читаю Кафку, «Процесс», — сказал журналистам Улюкаев, который ранее читал в суде произведения Антона Чехова и Платона.

Выбор Улюкаевым новой книги для чтения, по всей видимости, должен подчеркнуть то, что он по-прежнему не признает себя виновным — произведение Кафки начинается словами «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест».

Накануне, 11 октября, Bloomberg сообщил, что исход суда над Улюкаевым может стать намеком на то, на кого — на силовиков или технократов — намерен сделать ставку президент России Владимир Путин.