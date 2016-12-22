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Полиция назвала причину пожара на рынке в Ростове-на -Дону
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Полиция назвала причину пожара на рынке в Ростове-на -Дону
Общество, 11:09
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Полиция назвала причину пожара на рынке в Ростове-на -Дону

Вероятной причиной возгорания на вещевом рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону стало неосторожное проведение сварочных работ, говорится в сообщении главного управления МВД по Ростовской области.

Следствие выяснило, что в день пожара выполнялись работы по укреплению на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи. «В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошло возгорание имущества внутри контейнера. Впоследствии пожар распространился на всю территорию верхней площадки рынка», — заявили в региональном главке МВД.

На основании собранных полицией материалов возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)».

11 октября в управлении МЧС по Ростовской области одной из версий возникновения пожара назвали поджог. Этой версии придерживался и директор рынка Александр Лысенко

Возгорание на рынке «Восточный» произошло вечером 8 октября. Пожар распространился на площадь более 6 тыс. кв. м. Огнем было уничтожено более 500 контейнеров. Его удалось потушить только около 14:00 9 октября.
 

Теги: МВД , Ростов-на-Дону , Пожар , рынок "Восточный"
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