Ударившего стюардессу топ-менеджера ЕФСР отстранили от работы

Топ-менеджер Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев, который устроил драку на борту самолета «Аэрофлота», будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

«В связи с информацией в ряде СМИ, касающейся сотрудника ЕФСР Алексея Черекаева, соответствующими службами фонда проводится служебная проверка. По ее результатам СМИ будут проинформированы. На время проведения проверки Черекаев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей», — рассказали РБК в пресс-центре ЕФСР.

О дебошире в бизнес-классе Boeing 777-300ER, который 8 октября летел из Москвы в Нью-Йорк, стало известно в ночь на 11 октября. По данным «Аэрофлота», мужчина подрался с одним из пассажиров и ударил бортпроводницу в лицо. После этого нападавшего связали другие пассажиры.

Накануне источник РБК, близкий к авиакомпании, сообщил, что драку устроил Черекаев, возглавляющий проектную группу ЕФСР.

В пресс-службе «Аэрофлота» при этом рассказали, что дебошир вел себя неадекватно, и предположили, что он был сильно пьян. По прилету в Нью-Йорк он был передан полиции и ФБР.