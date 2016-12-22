Матвиенко отреагировала на слухи о ее назначении премьер-министром

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для появления информации о ее возможном назначении на пост премьер-министра «нет никаких оснований». Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

Матвиенко назвала подобную информацию «слухами» и заметила, что сейчас занимает «очень ответственный пост» и работает «с огромным интересом». «У нас масса задач, которые надо реализовать, и я с таким же энтузиазмом, с таким же драйвом буду работать столько, сколько мне будет поручено», — отметила спикер Совета Федерации.

В августе фонд «Петербургская политика» назвал Матвиенко возможной преемницей президента Владимира Путина. В списке публичных политиков, которые теоретически могли бы рассматриваться в качестве следующего президента России, она заняла пятое место. Также среди лидеров рейтинга оказались премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр обороны Сергей Шойгу.

11 октября агентство Bloomberg в статье, посвященной соотношению сил в российской элите, среди вероятных претендентов на пост премьер-министра назвало главу банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности Дениса Мантурова. Как объяснило агентство, замена нынешнего российского премьера на «более сильного управленца» должна «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

По расчетам Bloomberg, Путин объявит о назначении нового премьер-министра, после того как выиграет президентские выборы в 2018 году и распустит правительство Медведева.



