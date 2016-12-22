Во Франкфурте-на-Майне сгорела башня Гёте

В немецком городе Франкфурте-на-Майне в ночь на 12 октября сгорела деревянная смотровая площадка 1931 года постройки — башня Гёте. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

«Башня Гёте в Заксенхаузене (южный район города. — РБК) охвачена огнем. К сожалению, ее не спасти», — говорится в сообщении.

Видео: Feuerwehr Frankfurt‏ / Twitter

К настоящему моменту пожарные потушили пожар и не дали ему перекинуться на окружающие территории и кафе.

Как заявили Deutsche Welle в пожарной службе, «ущерб огромен и не может быть оценен материально». К раннему утру башня сгорела полностью. Причина возгорания остается неясной.

Башня была построена в 1931 году в честь Иоганна Вольфганга Гёте, родным городом которого является Франкфурт-на Майне. В 2014 году строение было реконструировано. До 1999 года башня Гёте была самым высоким деревянным сооружением подобного назначения в Германии (43 м).

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