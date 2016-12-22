Из московского автосалона угнали Gelandewagen за 11 млн руб.

Из автосалона на юге Москвы угнали автомобиль Gelandewagen стоимостью 11,5 млн руб., рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

​Как рассказали в столичном главке МВД, сообщение о краже автомашины Mercedes Benz AMG G63 (Gelandewagen. — РБК ) поступило 10 октября в 22:03 от сотрудника автосалона, расположенного в доме 127 на Варшавском шоссе. «Материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил 11 млн 500 тыс. руб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого», — сообщили РБК в ведомстве.

Как рассказали «Интерфаксу» в полиции, заявитель сообщил, что на автомобиле еще не были установлены номерные знаки.

В сентябре 2016 года из автосалона BMW в Санкт-Петербурге за 100 секунд угнали четыре автомобиля. Неизвестные похитили BMW X6, X5 и BMW пятой и седьмой серий. Несмотря на план «Перехват», злоумышленников задержать не удалось. Общий ущерб от кражи оценивается примерно в 20 млн руб. Преступникам удалось завладеть ключами от иномарок, которые находились в сейфе автосалона.