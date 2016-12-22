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В Приморье на фоне пожаров ввели особый противопожарный режим
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В Приморье на фоне пожаров ввели особый противопожарный режим
Общество, 07:46
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В Приморье на фоне пожаров ввели особый противопожарный режим

На территории Приморья из-за лесных пожаров введен особый противопожарный режим. Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары», — сообщил врио Губернатора Андрей Тарасенко.

Главам муниципалитетов рекомендуется предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности и запасти воду возле жилых зданий. Кроме того, власти региона порекомендовали запретить пребывание граждан в лесах и разведение открытого огня.

Как сообщает «РИА Новости», пожары охватили площадь свыше 2,4 тыс. га. Ранее особый режим был введен в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах Приморья.

Теги: Приморье , лесные пожары , Пожар
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