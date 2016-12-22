Посол России в США призвал прекратить захват российской дипсобственности

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал исчезновения ​флагов с российских дипломатических объектов в Сан-Франциско и в Вашингтоне. Об этом Антонов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы рассматриваем это как недружественные шаги США, которые идут вразрез звучавшим ранее заверениям о желании налаживать отношения», — заявил дипломат. Антонов назвал снятие флагов «оскорбительными действиями» со стороны американских властей.

Посольство России в США вечером в среду сообщило, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне были «украдены». Российский посол отметил, что ранее эти здания «были практически захвачены» американскими властями»: «Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности», — сказал Антонов.

По словам дипломата, вся ответственность за «нарушение норм» межгосударственных отношений «лежит исключительно на официальном Вашингтоне».

В посольстве России снятие флагов сочли «очередным позорным событием». Госдеп США, в свою очередь, заявил, что атрибуты «были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий».