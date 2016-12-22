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Стали известны подробности дела против сотрудников Роскомнадзора
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Стали известны подробности дела против сотрудников Роскомнадзора
Общество, 21:33
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Стали известны подробности дела против сотрудников Роскомнадзора

Дело, по которому проходит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и другие сотрудники ведомства, может быть связано с «сотрудниками-подснежниками» в РКН, рассказал близкий к руководству агентства источник РБК. «Подснежниками» он назвал людей, оформленных в одном из подразделений ведомства, но в действительности не работающих там.

Этим, по словам собеседника РБК, можно объяснить то, что фигурантом дела является глава аппарата РКН Александр Весельчаков, отправленным под домашний арест. «Он из управления делами Роскомнадзора (он организует всю административную деятельность ведомства, том числе отвечает за кадры)», — рассказал источник.

В свою очередь, источник РБК в Следственном комитете заявил, что в начале октября прошли обыски в государственном предприятии «Главный радиочастотный центр», после этого на сотрудников РКН завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

О том, что Ампелонский и ряд других сотрудников агентства стали фигурантами уголовного дела, стало известно ранее в среду, 11 октября. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой.

Теги: Роскомнадзор , Вадим Ампелонский
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