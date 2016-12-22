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Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста
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Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста
Общество, 21:43
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Автодорожную арку доставили в створ Крымского моста

Арочный пролет автомобильной части Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами, сговорится в пресс-релизе проекта Крымский мост, поступившем в РБК.

По данным пресс-службы, пролет доставили в створ к около 19:30 (совпадает с московским). Началась подготовка к следующему этапу — закреплению подъемных тросов. На  фарватерных опорах закреплено и проверено все подъемное оборудование. В операции будет задействовано 12 домкратов грузоподъемностью 650 т каждый. В работах будут участвовать 30 специалистов — инженеры, стропальщики, геодезисты, сварщики и специалисты контроля качества. Операция по подъему автодорожной арки на проектную высоту 35 м начнется 12 октября и продлится около 72 часов.

Видео: most.life

Ранее сообщалось, что автодорожную арку Крымского моста подвели к фарватерному пролету. В операции по транспортировке конструкции на плавучих опорах участвовало 100 человек, один головной буксир мощностью 3 тыс. лошадиных сил, а также несколько буксиров-толкачей и маневровых судов. Из-за монтажа автодорожной арки 9 октября объявлено о закрытии судоходства в Керченском проливе с 11 по 14 октября.

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Железнодорожная фарватерная арка Крымского моста была установлена в конце августа. Первое судно прошло под аркой 29 августа — им стал сухогруз «Святитель Алексий», следовавший из Азовского моря в Черное.

Строительство Крымского моста начато в феврале 2016 года. Согласно проекту, объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.

Теги: Крымский мост , автодорожная арка
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