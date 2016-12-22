У Пугачева заявили об отсутствии последствий решения лондонского суда

Адвокаты покинувшего Россию владельца Межпромбанка Сергея Пугачева уверены, что вынесенное в среду Высоким судом Лондона решение о признании банкира владельцем новозеландских трастов не повлечет за собой «никаких практических последствий». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Пугачева.

Отмечается, что в решении суда по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) содержится лишь «некое оценочное суждение», а сами новозеландские трасты и являющийся гражданином Франции Пугачев вообще не попадают под юрисдикцию английского суда.

«Несомненно, главным пунктом иска АСВ явилась просьба о передаче имущества, принадлежащего новозеландским трастам, Агентству по страхованию вкладов. Данная просьба не была удовлетворена судом. Учитывая, что имущество большей частью передавалось в трасты третьими лицами, сама просьба о признании господина Пугачева собственником данного имущества является абсурдной», — говорится в сообщении пресс-службы Пугачева.

В нем также отмечается, что сам Пугачев подал в английский суд иск о признании незаконными любых попыток взыскания с него денежных средств, слушания по данному вопросу назначены на ноябрь 2017 года.

11 октября портал The Lawyer сообщил, что Высокий суд Лондона признал Пугачева бенефициаром новозеландских трастов.

Фактически трасты признаны мнимыми, реальным владельцем стоящих за ними активов — Сергей Пугачев, и АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка получает возможность обратить взыскание на эти активы, подтвердили РБК в Hogan Lovells — юридической компании, представляющей интересы АСВ.