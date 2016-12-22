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А1 назвала «фантазией» обвинение в давлении на совладельца «Юлмарта»
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А1 назвала «фантазией» обвинение в давлении на совладельца «Юлмарта»
Бизнес, 15:28
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А1 назвала «фантазией» обвинение в давлении на совладельца «Юлмарта»

В инвестиционной компании А1 РБК опровергли версию о сговоре между А1 и Сбербанком с целью организовать задержание совладельца онлайн-ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина.

«У Сбербанка как кредитора группы есть прямые иски к «Юлмарту» и Костыгину. Есть судебное разбирательство и принятые по нему решения. А1 к этим судебным процессам не имеет отношения», — сказал представитель А1 РБК.

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина задержали в ночь на 11 октября. Его обвинили в мошенничестве в сфере кредитования. Следствие считает, что совладелец «Юлмарта» предоставил Сбербанку ложные сведения о финансовом положении непубличного акционерного общества «Юлмарт» при открытии кредитной линии на 1 млрд руб.

Адвокат Костыгина Константин Добрынин заявил РБК, что задержание совладельца «Юлмарта» — «элемент корпоративного давления», а Сбербанк, обвиняя Костыгина в мошенничестве, «осознанно или неосознанно играет на стороне инвестиционной компании А1». По его словам, А1 действует «в интересах одного из акционеров «Юлмарта» Михаила Васинкевича» почти полтора года, и «безуспешно пытается атаковать акционеров «Юлмарта», используя для этого ​«различные государственные органы».

«Заявление адвоката Костыгина о сговоре между Сбербанком и А1 является плодом его фантазии. В данном случае мы не считаем правильным комментировать подобные высказывания», — отметили РБК в А1 на просьбу прокомментировать заявление Добрынина.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено из-за кредита на 1 млрд руб., который Сбербанк выдал компании «Юлмарт» весной 2016 года. В декабре того же года Сбербанк потребовал выплатить этот кредит дострочно. Компания выступила против досрочного погашения, объяснив это тем, что «Юлмарт» не допускал дефолта по кредиту и готов погасить его в полном объеме в оговоренные сроки.

По данным РБК, компания выплатила проценты за его обслуживание в размере 69,3 млн руб., однако осенью прошлого года перестала обслуживать кредит.

Источник РБК в Сбербанке рассказал, что на момент получения кредита руководство «Юлмарта» «не просто прорабатывало возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимало вполне конкретные шаги для этого».

Как ранее сообщал РБК, Дмитрию Костыгину принадлежит 31,6% в Ulmart Holding Limited — головной компании онлайн-ретейлера — через Koshigi. Еще 29,9% через Svoboda Corporation у Августа Мейера. Остальными 38,5% владеет Donna Union Foundation в интересах Михаила Васинкевича.

Трусы и шоколад: чем известен Дмитрий Костыгин

Дмитрий Костыгин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes: его состояние в 2017 году издание оценило в $550 млн. Кроме «Юлмарта» бизнесмену принадлежит множество других активов в сфере ретейла и производства потребительских товаров.

Он является владельцем 100% компании «Розтех», которая управляет розничными сетями по продаже нижнего белья под вывесками «Дикая орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также двумя фабриками по его производству (в начале 2017 года холдинг насчитывал 170 магазинов).

Кроме того, Костыгину, а также его партнеру Августу Мейеру, принадлежит 51% второй по выручке в России сети «Улыбка радуги» (продает косметику, бытовую химию и товары для дома): сейчас в сеть входит около 500 магазинов в 11 регионах России, а в ближайшие три года компания планирует расширить сеть до 1 тыс. торговых точек.

Расширение предполагается в том числе за счет покупки конкурентов, в частности, компания планирует приобрести другую сеть дрогери «Альпари», в которую входит 260 магазинов.

Совместно бизнесмены владеют 85% кондитерской компании «Любимый край» и ее «дочкой» — гипермаркетами «Оптоклуб «Ряды». Костыгин вместе с вместе с бывшим акционером «ЦентрОбуви» Дмитрием Вернимонтом инвестировал в проект «Стокмастер» (продажа магазинных стоков через аукционную систему).

Теги: Сбербанк , «Юлмарт» , А1 , Дмитрий Костыгин
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