Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,67 EUR Нал. 68,74 68,14 USD Бирж. 57,78 -0,21 EUR Бирж. 68,28 -0,21 USD ЦБ. 57,92 -0,15 EUR ЦБ. 68,50 +0,15 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4807,12 +55,18 ММВБ 2098,27 +0,54% РТС 1144,04 +0,81% Brent 56,82 +0,48% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7539,05 +0,01%
На памятнике героям Донбасса в Ростове-на-Дону нашли эмблему ВСУ
Лента новостей
Никите Белых стало плохо в здании суда 13:46, Общество Мадрид потребовал от Барселоны разобраться с решением о независимости 13:46, Политика Беспилотное такси оказалось самым невостребованным у россиян ноу-хау 13:34, Технологии и медиа ЦБ уличил трейдера в манипулировании акциями крупнейших компаний России 13:33, Финансы Путин поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют 13:19, Финансы Независимость на восемь секунд: как каталонцы встретили решение Пучдемона 13:17, Политика Шарапова стартовала на турнире в Китае с крупной победы 13:04, Спорт Global Executive MBA в Венском университете экономики и бизнеса 12:39, Пресс-релизы Совладельцу «Юлмарта» предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млрд руб. 12:34, Бизнес Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании 12:30, Политика Организатора рейса попавшего в ДТП автобуса с мигрантами задержали 12:27, Общество Президент Туркмении подарил Путину алабая 12:23, Политика Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. 12:21, Общество Чемпион СССР по футболу умер в Швеции в возрасте 59 лет 12:15, Спорт Активисты SERB снова демонтировали мемориальную табличку с дома ​Немцова 12:11, Политика Во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября 12:03, Общество Полад Бюльбюль оглы отказался от борьбы за пост главы ЮНЕСКО 11:57, Политика Прокуратура обжаловала приговор по «делу реставраторов» 11:54, Общество Прохоров и Вексельберг продали 3% UC Rusal за $315 млн 11:52, Бизнес В Москве резко выросла доля вторичных квартир в свободной продаже 11:47, Недвижимость «Алиса» против Siri: какой голосовой помощник оказался «умнее» 11:36, Технологии и медиа  Российская индустрия моды готовится к качественному прорыву 11:31, РБК и легпром России Савченко заявила о неспособности Европы признать Россию «агрессором» 11:28, Общество Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского 11:27, Общество Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента 11:26, Политика Адвокат назвал корпоративным давлением задержание совладельца «Юлмарта» 11:15, Бизнес
На памятнике героям Донбасса в Ростове-на-Дону нашли эмблему ВСУ
Общество, 13:56
0
На памятнике героям Донбасса в Ростове-на-Дону нашли эмблему ВСУ
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На памятнике героям Донбассу, который установили в Ростове-на-Дону, нет эмблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК заявил Артем Бухтияров — заместитель директора парка им. Николая Островского, где установлен монумент.

На монументе присутствует «эмблема добровольцев Донбасса», — сказал он. «Там нет ни тризуба, ничего схожего. Говорить о том, что там изображена эмблема каких-то родов войск Украины неправильно, потому что там отсутствуют геральдические символы принадлежности к государству Украина», — подчеркнул Бухтияров.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Семиметровый гранитный памятник героям Донбасса установили в парке им. Николая Островского в Ростове-на-Дону 10 октября, пишет газета «Коммерсантъ». С инициативой «увековечить память погибших российских добровольцев» за счет спонсоров выступил «Союз добровольцев Донбасса», который в течение года добивался от городских властей согласования монумента. Ряд общественных активистов города направили письма в городскую администрацию и прокуратуру с требованием демонтировать «памятник наемникам». Бухтияров в разговоре с изданием отметил, что «городской бюджет не выделил на это ни копейки».

Как пишет «Эхо Москвы», в социальных сетях обратили внимание на сходство одного из элементов памятника с эмблемой Вооруженных сил Украины.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Гранитный обелиск создали руководители художественной мастерской литья из бронзы Валентин и Игорь Костевы. Глава ростовского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт рассказал «Коммерсанту», что обелиск установили на пожертвования членов союза. Его стоимость составляет порядка 1 млн руб., пишет газета. Активист отметил, что памятник круглосуточно охраняется, чтобы вандалы не осквернили его. «Торжественное открытие монумента планируется провести во второй половине октября, тогда в Ростов съедутся ополченцы со всех регионов страны», — отметил он.

Теги: Донбасс , памятник , Ростов-на-Дону
Главное
Bloomberg назвал кандидатов на замену Медведева после выборов президента Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о появлении в Киеве мемориального комплекса «Агрессия России» Общество
Житель Севастополя разрушил памятник Небесной сотне в Киеве Общество
Устранявшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве попали в полицию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку