На памятнике героям Донбасса в Ростове-на-Дону нашли эмблему ВСУ

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На памятнике героям Донбассу, который установили в Ростове-на-Дону, нет эмблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК заявил Артем Бухтияров — заместитель директора парка им. Николая Островского, где установлен монумент.

На монументе присутствует «эмблема добровольцев Донбасса», — сказал он. «Там нет ни тризуба, ничего схожего. Говорить о том, что там изображена эмблема каких-то родов войск Украины неправильно, потому что там отсутствуют геральдические символы принадлежности к государству Украина», — подчеркнул Бухтияров.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Семиметровый гранитный памятник героям Донбасса установили в парке им. Николая Островского в Ростове-на-Дону 10 октября, пишет газета «Коммерсантъ». С инициативой «увековечить память погибших российских добровольцев» за счет спонсоров выступил «Союз добровольцев Донбасса», который в течение года добивался от городских властей согласования монумента. Ряд общественных активистов города направили письма в городскую администрацию и прокуратуру с требованием демонтировать «памятник наемникам». Бухтияров в разговоре с изданием отметил, что «городской бюджет не выделил на это ни копейки».

Как пишет «Эхо Москвы», в социальных сетях обратили внимание на сходство одного из элементов памятника с эмблемой Вооруженных сил Украины.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Гранитный обелиск создали руководители художественной мастерской литья из бронзы Валентин и Игорь Костевы. Глава ростовского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Тимур Оккерт рассказал «Коммерсанту», что обелиск установили на пожертвования членов союза. Его стоимость составляет порядка 1 млн руб., пишет газета. Активист отметил, что памятник круглосуточно охраняется, чтобы вандалы не осквернили его. «Торжественное открытие монумента планируется провести во второй половине октября, тогда в Ростов съедутся ополченцы со всех регионов страны», — отметил он.