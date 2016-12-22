Прохоров и Вексельберг продали 3% UC Rusal за $315 млн

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и структура Виктора Вексельберга Lamesa Holding продали часть своей доли в UC Rusal за $315 млн, передает Reuters со ссылкой на одного из организаторов размещения. Акции алюминиевой компании были проданы с дисконтом к рынку в 7,5%. На торгах на Гонконгской бирже акции компании упали на 7%, однако они стоят на 65% дороже по сравнению с началом 2017 года.

ОНЭКСИМ Прохорова продала 0,7% UC Rusal, сократив долю в компании до 6%, структура Вексельберга — 2,3% (таким образом, доля Sual Partners Вексельберга и Леонарда Блаватника в UC Rusal снизилась до 20,5%). Доля акций Rusal, которые торгуются на открытом рынке, выросла до 16,4%.

Основным акционером UC Rusal является холдинг En+ Олега Дерипаски (48,13%). 8,75% компании принадлежит швейцарскому трейдеру Glencore.

О продаже Прохоровым и Вексельбергом части доли в UC Rusal стало известно 10 октября — через неделю после того, как En+ объявил о проведении IPO в Лондоне и Москве. Продажа 3% Rusal может повлиять на IPO En+ — такой избыток предложения акций алюминиевых компаний грозит некоторым отвлечением спроса от бумаг En+, говорил в беседе с РБК аналитик БКС Олег Петропавловский.

UC Rusal занимает второе место в мире по производству алюминия после китайской Hongqiao. За первое полугодие 2017 года компания произвела 1,8 млн т алюминия.