Адвокат назвал корпоративным давлением задержание совладельца «Юлмарта»

Задержание совладельца компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина ​по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. является «элементом уголовного корпоративного давления», заявил РБК его адвокат Константин Добрынин.

«Учитывая, что фактически всем процессом руководят из Сбербанка, то сложно пока рассчитывать на правовую адекватность», — считает он. «Менеджмент [банка] ведет себя хуже силовиков, поскольку, находясь в перманентных переговорах и судебных разбирательствах, они считают правильным возбуждать уголовные дела в качестве силового аргумента в хозяйственном споре», — сказал Добрынин, отметив, что такие действия могут плохо отразиться на имидже кредитного учреждения в России и за рубежом.

Он также выразил мнение, что Сбербанк осознанно или неосознанно «играет на стороне инвестиционной компании А1». «Компания в интересах одного из акционеров «Юлмарта» Михаила Васинкевича почти полтора года безуспешно пытается атаковать акционеров «Юлмарта», не гнушаясь, как нам кажется, использовать различные государственные органы в своих интересах», — считает адвокат. Он также упомянул недавнее обращение некоего депутата Госдумы в ​Верховный суд «с попыткой внепроцессуального и незаконного давления на Дмитрия Костыгина».

«Я бы рекомендовал начать задавать вопросы руководству инвестиционной компании А1 — нынешнему и бывшему — об этой странной корпоративной войне, в которой, как мы видим, все средства хороши», — сказал Добрынин.

Он добавил, что следователь может попросить суд заключить Костыгина под стражу, если обоснует, что преступление совершено не в сфере предпринимательской деятельности. ​С ходатайством в суд он должен выйти до 00:00 мск 12 октября. «Таким образом, если следователь будет действовать вне закона, то суд будет рассматривать заключение под стражу, если в рамках закона — то, скорее, домашний арест», — заключил Добрынин.

Совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина задержали по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд руб. в ночь на 11 октября. По информации «Фонтанки», его задержали в Санкт-Петербурге около 22:00 мск. ​Сам Костыгин говорил, что не переживает, поскольку уверен в своей невиновности.

Утром 10 октября прошли обыски в квартирах бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова, формального кредитора «Юлмарта» Олега Морозова и у Дмитрия Костыгина. Следственные мероприятия проводили оперативники «налогового» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» отмечала, что Морозова и Федоринова вызывали в СК на допрос, потом их отпустили. Также на допрос вызвали Костыгина, вину он не признал.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено из-за кредита на 1 млрд руб., который Сбербанк выдал компании «Юлмарт» весной 2016 года. Компания выплатила проценты за его обслуживание в размере 69,3 млн руб., однако осенью прошлого года перестала обслуживать кредит. Источник РБК в Сбербанке рассказал, что на момент получения кредита руководство «Юлмарта» «не просто прорабатывало возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимало вполне конкретные шаги для этого». Кредитная организация в итоге требует от компании 1 млрд руб. долга и 1,43 млрд руб. долга по схеме факторинга от Сбербанка.