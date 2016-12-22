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ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере
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ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере
Политика, 09:47
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ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Таджикистана за призывы к экстремистской деятельности через интернет-мессенджер Zello, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил собеседник из МВД.

«Задержанный ранее за административное правонарушение сознался в том, что создал групповой чат в интернет-мессенджере Zello, где разместил голосовое сообщение с призывами к экстремистской деятельности», — рассказал собеседник РБК из столичного ГУ МВД.

Голосовое сообщение начиналось со слов «бензином обливайте и поджигайте» и заканчивалось словами «они ничего не понимают, они безграмотные», рассказал источник в МВД России. Он добавил, что в сообщении содержались «призывы к разжиганию религиозной ненависти». В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводят расследование дальнейшей деятельности задержанного.

В середине апреля представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал РБК, что ведомство направило российским операторам связи требование о блокировке приложения Zello. Такую меру он объяснил тем, что владелец сервиса Zello Inc. не направил Роскомнадзору в срок сведения для включения в реестр организаторов распространения информации. Ампелонский также отметил, что сервисы Zello «активно использовались для организации несанкционированных протестных действий среди дальнобойщиков».

Операционный директор Zello Russia ​Вероника Заславская в разговоре с РБК подчеркнула, что требования Роскомнадзора «абсурдны и невыполнимы». Она пояснила, что блокировка Zello лишит каналов связи многочисленные группы добровольцев и волонтеров, которые используют мобильную рацию для координации действий. Также приложение для связи в том числе используют и поисково-спасательные отряды, отмечала Заславская.

Бесплатное приложение Zello предназначено для устройств, которые работают на операционных системах Android, BlackBerry и iOS. С помощью него можно передавать голосовые сообщения по аналогии с рацией одному собеседнику или создавать многопользовательские каналы. В связи с этим оно стало популярным среди активистов и дальнобойщиков.

В начале мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo, Line и видеочат Vchat.

Теги: ФСБ , мессенджер , Zello
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