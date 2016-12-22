ФСБ заявила о пресечении деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России международная террористическая организация) в крымском городе Бахчисарай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении шестерых членов организации возбудили уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В середине апреля сотрудники МВД задержали 8 человек в Бахчисарайском районе Крыма по подозрению в экстремизме и проведению несанкционированного митинга. О задержании сообщал адвокат Эдем Семедляев. По его словам, были проведены обыски в двух домах крымских татар, которые якобы разместили в социальных сетях эмблемы организации «Хизб ут-Тахрир».

Как рассказал журналист Шевкет Наматуллаев, сотрудники полиции ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, один из полицейских применил силу. В результате, по словам Наматуллаева, четырех крымских татар, которые пришли «поддержать обыскиваемых», задержали и увезли на автозаке.

В пресс-службе МВД по региону случившееся назвали «плановыми мероприятиями» по выявлению причастных к организации людей.