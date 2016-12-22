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В Мексике 13 человек погибли в результате тюремного бунта
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В Мексике 13 человек погибли в результате тюремного бунта
Общество, 05:18
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В Мексике 13 человек погибли в результате тюремного бунта

На севере Мексики, в тюрьме штата Нуэво-Леон 13 человек погибли в результате конфликта двух враждующих группировок, сообщает El Universal. Для обеспечения безопасности сотрудников тюрьмы власти были вынуждены применить силу.

По данным издания, жертвами случившегося стали 13 человек, еще восемь получили ранения. Как уточняет Reuters, причиной стала драка между участниками двух враждующих банд. Отправленные на подавление беспорядков силы были вынуждены применить стрельбу на поражение. Точное число заключенных, погибших от действий властей, пока неизвестно. По данным местного издания, для того, чтобы заблокировать доступ для сил полиции, преступники устроили пожар. На место действия стянуты силы федеральной полиции и военные.

На видео с места событий, опубликованном в Twitter, изданием CUBO Noticias, видно, как полицейские прорываются на территорию тюрьмы. Слышны выстрелы.

В конце сентября бунт возник в тюрьме в Калифорнии. В нем приняли участие более 160 заключенных  При подавлении беспорядков погиб один человек.

Теги: драка , Мексика
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