На создание бесплатного Wi-Fi в Москве потратят 830 млн руб.

Власти Москвы провели конкурс на создание сети бесплатного уличного Wi-Fi в столице. Всего на заключение контрактов по обеспечению доступа в Интернет мэрия потратит почти 830 млн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок.

Сеть бесплатного Wi-Fi в столице должна появиться перед Чемпионатом мира по футболу - 2018, когда в Москву прибудет большое количество болельщиков со всего мира. Точки доступа к этому времени должны появиться на улицах столицы, парках, музеях и домах культуры.

Подрядчиком столичных властей по покрытию сетью Wi-Fi улиц стал провайдер «Престиж-интернет» (работает под брендом «Энфорта»). Контракт с ним, рассчитанный на два года, обойдется городскому бюджету в 333 млн руб. За эти деньги компания должна создать 2 тыс. точек доступа на улицах столицы. В московских домах культуры доступ к Интернету обеспечит провайдер «Цифра один». Стоимость контракта с этой компанией составляет 348 млн руб. Точки доступа в в вузах, музеях и парках создадут «Вымпелком» (за 15,6 млн руб.), МГТС (54,3 млн) и «Сетел» (79 млн руб.).

Создание бесплатной сети Wi-Fi в Москве должно помочь иностранным туристам, которые прибудут в столицу в 2018 году. Их наплыв, как ожидается, увеличит нагрузку на сотовые сети, и публичный Wi-Fi должен взять часть нагрузки на себя.

Кроме того, в Департаменте информационных технологий Москвы пояснили, что публичный Wi-Fi должен пригодиться и городским службам. Так, позиционирование с помощью Wi-Fi поможет определить точное место, где была припаркована машина, что важно при взимании платы за парковку.

Сейчас в Москве уже существуют точки доступа к городскому Wi-Fi. Отдельные точки расположены в пределах Садового кольца. Кроме того, получить бесплатный доступ к сети могут пассажиры городского транспорта. Точками Wi-Fi оборудовано московское метро, поезда МЦК, автобусы, троллейбусы и трамваи.

В марте мэрия Москвы пообещала оборудовать бесплатными точками доступа в Сеть столичные школы. По планам городских властей, до конца 2017 года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а в 2018 году к Wi-Fi планируют подключить дополнительно 1125 зданий.